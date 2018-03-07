На потребительском рынке в феврале зафиксировано снижение цен на 0,5 % по сравнению с январем

На потребительском рынке Армении в феврале по сравнению с январем зафиксировано снижение цен на 0,5 %, что обусловлено снижением на 1,2% цен на продуктовые и неалкогольные товары. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Нацстатслужбы. Цены на продуктовые товары (включая алкоголь и неалкогольные напитки, табак) снизились на 1,1%, непродуктовых товаров – на 0,1%. Цены на услуги выросли на 0,1%.

В феврале 2018-ի по сравнению с декабрем 2017 г. индекс потребительских цен составил 102,4%. В феврале 2018 г. по сравнению с февралем 2017 г. индекс потребительских цен составил 103,3%,

В 8 городах Армении в феврале 2018 г. по сравнению с январем потребительские цены снизились на 1,2-0,3%, в 2 городах зафиксирован рост 0.1-1.1%, в одном цены остались прежними. В столице потребительские цены снизились на 0.6 %.