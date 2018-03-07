Время в Ереване: 11:07:36,   8 Март

На потребительском рынке в феврале зафиксировано снижение цен на 0,5 % по сравнению с январем


На потребительском рынке Армении в феврале  по сравнению с январем зафиксировано снижение цен на 0,5 %, что обусловлено снижением на 1,2% цен на продуктовые и неалкогольные товары. Как сообщает  «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Нацстатслужбы. Цены на продуктовые товары (включая алкоголь и неалкогольные напитки, табак) снизились на 1,1%, непродуктовых товаров – на 0,1%. Цены на услуги выросли на 0,1%.

В феврале 2018-ի по сравнению с декабрем  2017 г. индекс потребительских цен составил 102,4%. В феврале 2018 г. по сравнению с февралем 2017 г. индекс потребительских цен составил 103,3%,  

В 8 городах Армении в феврале 2018 г. по сравнению с январем потребительские цены снизились на 1,2-0,3%, в 2 городах зафиксирован рост 0.1-1.1%, в одном цены остались прежними. В столице потребительские цены снизились на  0.6 %.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации