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Внеочередное заседание НС. Ожидается голосование


В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание, созванное по предложению правительства. Зарегистрировались 89 депутатов. Как сообщает  «Арменпресс», перед началом заседания пройдет голосование по вопросам, обсуждавшимся накануне.

На заседании 6 марта парламентарии обсудили более десятка вопросов, которые будут вынесены на голосование. Депутаты в первом чтении обсудили законопроекты о внесении изменений и дополнений в закон “О структуре и деятельности правительства”, о Референдуме и др.

На голосование будут вынесены также ряд проектов, которые накануне обсудили во втором чтении.




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