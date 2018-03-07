Внеочередное заседание НС. Ожидается голосование

В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание, созванное по предложению правительства. Зарегистрировались 89 депутатов. Как сообщает «Арменпресс», перед началом заседания пройдет голосование по вопросам, обсуждавшимся накануне.

На заседании 6 марта парламентарии обсудили более десятка вопросов, которые будут вынесены на голосование. Депутаты в первом чтении обсудили законопроекты о внесении изменений и дополнений в закон “О структуре и деятельности правительства”, о Референдуме и др.

На голосование будут вынесены также ряд проектов, которые накануне обсудили во втором чтении.