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За считанные минуты можно получить кредит в размере от 100 000 до 10 млн. драм. Америабанк начал выдавать кредиты онлайн


В Америабанке дан старт программе «Размер не мешает скорости» по кредитованию развития мелкооптового бизнеса.

Как сообщает «Арменпресс»,  банк выступил с новой цифровой стратегией кредитования клиентов. Начиная с марта месяца они имеют возможность обратиться за получением кредита в режиме онлайн в размере от 100 000 до 10 млн. драм. без залога или поручительства. По словам директора по мелкооптовым сделкам Армана Барсегяна, размер кредита беспрецедентен. Это новое слово в потребительском кредитовании.

Утверждение кредита и подписание договора происходит в онлайн режиме, после чего сумма перечисляется на текущий счет получателя.

Процентные ставки по кредиту не превышают 24%. Именные ставки могут достигать максимум 21%. Они соответствуют реальности. В зависимости от приобретаемого товара, сроки погашения могут быть до 60 месяцев, кредитование по карточкам  можно оформить бессрочно.




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