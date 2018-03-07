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Представители застройщиков обсудили в Комитете по госдоходам проблемы сферы.


По поручению премьера РА 2 марта в Комитете по госдоходам прошла встреча его представителей с налогоплательщиками, работающими в сфере строительства. Об этом сообщили «Армнепресс» в службе информации Комитета.

Встреча последовала за совещанием в правительстве ответственных за застройку и представителей госорганов. На встрече обсуждались проблемы и риски в строительной сфере в рамках действующего налогового законодательства, рассмотрены пути их решения.




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