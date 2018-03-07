Европейские индексы - 06-03-18

МОСКВА, 7 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.19% и составил 12113.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.06% и составил 5170.23 пункта, британский FTSE вырос на 0.43% и составил 7146.75 пункта, российский MICEX снизился на 0.27% и составил 2303.32 пункта, а RTSI вырос на 0.50% и составил 1283.68 пункта.