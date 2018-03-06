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Все 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 5 и 6 марта, раскрыты.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 6 случаев кражи, 7 случаев мошенничества, по 1 случаю присвоения, похищения человека, грабежа, вымогательства, взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 2 ДТП: 2 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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