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Министр обороны Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ


Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 6 марта принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. 
Как сообщили Арменпресс  в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта и оперативной и тактической ситуации на линии соприкосновения.




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