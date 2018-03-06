Министр обороны Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 6 марта принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта и оперативной и тактической ситуации на линии соприкосновения.