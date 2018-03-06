Азиатские индексы выросли - 06-03-18

ТОКИО, 6 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.79% и составил 21417.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.27% и составил 1716.30 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.00% и составил 3289.64 пункта, а HANG SENG вырос на 2.09% и составил 30510.73 пункта.