Япония понимает многовекторную политики Армении: интервью с советником премьер- министра Японии

В эти дни с рабочим визитом в Армении находится специальный советник премьер-министра Японии, доктор токийского университета Кейо, профессор Томохико Танигучи. Корр. Арменпресс побеседовала с ним об армяно-японских отношениях, активизации инвестиций между двумя странами и экономического сотрудничества и других вопросах.

- Господин Танигучи, это ваш первый визит в Армению. Какова основная цель визита? Мы знаем, что вы здесь в том числе для того, чтобы провести семинар, скажите, пожалуйста, какие основные идеи семинара?

- 25 длительных лет, но в то же время 25 коротких лет дипломатических отношений между Японией и Арменией: за это время мы увидели очень стабильную траекторию изменений в Армении, которые были максимально адаптированы к воле и желанию людей. И не все страны могут это сделать. В этом смысле я выражаю свое уважение армянскому народу и лидерам, которые управляли страной и привели ее туда, где она сейчас находится. Демократия - интересный живой организм. Человеку нужно 20 лет, чтобы созреть, но для демократии нужны поколения. Я думаю, что японский народ и японское правительство более чем готовы идти бок о бок с Арменией, чтобы найти путь, который иногда сложен, но в то же время стабилен. Я хочу, чтобы японцы шли параллельно с усилиями Армении.

Я провел семинар со студентами Дипломатической школы министерства иностранных дел Республики Армения. Участие было вполне удовлетворительным. В основном я говорил о сходствах и различиях между мироощущением японцев и армян. Это был очень хороший опыт. И, кстати, я благодарен Вам за то, что принимаете меня в символический год для Вашего агентства, когда отмечаете столетие этого информагентства.

- В прошлом году Армения и Япония отметили 25-летие установления дипломатических отношений. В этой связи министр иностранных дел Армении сказал, что две страны в политических отношениях прошли значительное развитие. Что мы имеем сейчас в двусторонних отношениях, какие успехи Вы выделите?

- Одним из краеугольных камней таких двусторонних отношений была подготовка почвы для дальнейших инвестиций, так как Армения и Япония смогли достичь инвестиционного соглашения, которое может показаться небольшим шагом вперед, но на самом деле это станет важной основой, которая продержится в течение десятилетий и даже столетий.

- Господин Танигучи, Вы коснулись соглашения о либерализации, поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 14 февраля. Армения является первой страной в регионе, которая подписала такое соглашение с Японией. Какие приоритеты Вы видите в основе этого соглашения для инвестиций и активизации экономических отношений?

- Они должны формироваться путем взаимных визитов представителей правительств и деловых кругов двух стран, поскольку мы не можем строить прочные отношения без надлежащих знаний и осведомленности. Надеюсь, что в Армению приедет больше представителей деловых кругов из Японии. Я также рассматриваю вопрос о выдаче визы, поскольку он становится все более и более простым. Визовый процесс теперь проще, чем раньше. Япония является одной из тех стран, которую следует посетить хотя бы один раз. Кроме того, она более доступна, чем вы думаете.

- Мы говорили о либерализации инвестиций, взаимных визитах представителей деловых кругов. Тем не менее, с какими проблемами сталкивается японский бизнесмен в Армении, что необходимо сделать в Армении?

- Я думаю, в любом случае, это вопрос, вокруг которого могут работать и развивать бизнес-сообщества Японии и Армении. Важно учиться друг у друга. Очевидно, что население Армении невелико, мы не говорим об Индии, Китае, то есть внутренний рынок невелик. Вы - открытая и маленькая экономика. Я думаю, что японское деловое сообщество должно также извлечь выгоду из того факта, что больше армян живет за пределами Армении, чем внутри страны. У вас отличная диаспора, и это дает такие возможность бизнесменам, какие он не может найти больше нигде.

- Господин Танигучи, по Вашему мнению, какие сферы развития экономического сотрудничества являются привлекательными для японцев?

- Вы знаете, в Японии, особенно пожилые граждане, богаты и имеют много сбережений, они готовы потратить их. С этой точки зрения туризм является одной из перспективных областей, которую Армения и Япония должны совместно развивать. На мой взгляд, японцы должны захотеть попробовать армянские алкогольные напитки. Я также считаю, что вам нужно рассказать японцам больше об Армении как источнике, например, христианства, виноделия и т.д. То есть, чем больше Армения будет интересовать, тем больше японцев приедет сюда. Я знаю, что правительство Армении вкладывает большие деньги в развитие человеческих талантов для будущих индустрий, которые уже близки нам. Я говорю об информационных технологиях, искусственном интеллекте, а также принимая во внимание количество населения, удивительно, что у вас есть гении, в частности, в сферах шахмат, математики. Я думаю, что этот талант должен изучаться японцами.

- Вы упомянули, что японцы должны попробовать армянские алкогольные напитки и что Армения является источником вина. Вы попробовали армянское вино, что вы думаете о нем?

- Конечно, я пробовал. Думаю, оно отличное.

- Господин Танигучи, Вы знаете, что Армения является членом Евразийского экономического союза. В прошлом году она также подписала Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с Европейским союзом. Многие эксперты и политики высказывают свое мнение по многовекторной политике Армении: некоторые называют ее уникальной, некоторые иногда выступают против. Хотелось бы узнать Ваше мнение? Какое влияние этот факт оказывает на армяно-японские отношения?

- Я понимаю, что это тот путь, которым должна была идти Армения, то есть должна была найти этот баланс. Тот факт, что подписано соглашение с Европейским союзом, это огромный скачок, но в то же время я понимаю, что Армения должна иметь одинаково хорошие возможности с Россией и соседними странами, таких как Иран. Это очень понятно Японии.