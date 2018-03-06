Пассажир Egypt Air напал на членов экипажа и попытался прорваться к пилотам

Пассажир самолета египетской авиакомпании Egypt Air, следовавшего из столицы Омана в Каир, во вторник напал на членов экипажа и попытался прорваться в кабину пилота, как передает Арменпресс, об этом сообщают египетские СМИ.

Отмечается, что нападение произошло через 26 минут после вылета из аэропорта Маската.

Информации о пострадавших в результате нападения на данный момент нет.

Самолет вернулся в аэропорт столицы Омана.

Полиция задержала нападавшего и начала расследование происшествия.