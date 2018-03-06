Экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака вызвали на допрос по делу о коррупции

Прокуратура центрального района Сеула направила повестку экс-президенту Республики Корея Ли Мён Баку с просьбой прибыть на допрос 14 марта по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в годы его президентства, передает во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Существенно важно провести расследование в отношении Ли, чтобы ясным и эффективным образом раскрыть правду", - приводит телеканал слова представителя прокуратуры.

Уай-Ти-Эн напоминает, что Ли Мён Бак, занимавший пост президента Республики Корея с 2008 по 2013 годы, ранее оказался в эпицентре коррупционного скандала. По данным следствия, Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. Следователи полагают, что Ли Мён Бак использовал эту компанию, чтобы скрывать свои активы от надзорных органов.