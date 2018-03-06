Давид Тоноян принял делегацию Управления по координации гуманитарной деятельности ООН

Министр ЧС РА Давид Тоноян 5 марта принял делегацию Управления по координации гуманитарной деятельности ООН (UNOCHA), в составе ответственного офиса Центральной Азии, Пакистана, Афганистана, Латинской Америки и Карибского бассейна Анвара Мунавварова, исполняющего обязанности руководителя офиса Кавказа, Центральной Азии и Украины Абдурахима Мухидова, советника по национальным вопросам реагирования на катастрофы Нико Лордкипанидзе и национального советника по реагированию на катастрофы Армении, Грузии и Туркменистана Ашота Саргсяна.

Целью встречи было обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества МЧС РА и Управления по координации гуманитарной деятельности ООН.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, делегация UNOCHA представила министру изменения в Управлении, новых членов и программы на 2018 г.

В своем слове министр Д. Тоноян поблагодарил за быстрое реагирование и предоставление экспертов после пожара на заводе «Наирит» и продуктивное сотрудничество.

Представители UNOCHA заверили, что независимо от структурных изменений в UNOCHA, сотрудничество с МЧС РА будет продолжено.

В завершении встречи министр пригласил гостей принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Спитакского землетрясения (международная конференция, тренинг и т.п.), которые будут проведены под лозунгом «Устойчивая Армения».