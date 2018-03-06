У американской актрисы Фрэнсис МакДорманд украли "Оскара", которого она получила за главную женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Злоумышленником оказался 47-летний Терри Брайант, который сумел незаметно подобраться к статуэтке во время Бала губернаторов - традиционной вечеринки, проходящей после окончания церемонии награждения. Его остановил фотограф, работавший на мероприятии, и отобрал "Оскара".

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"После недолгого расставания Фрэнсис и ее "Оскар" счастливо воссоединились и отпраздновали это двойным чизбургером", - сообщил прессе представитель актрисы. Журналисты отмечали, что, обнаружив исчезновение статуэтки и отчаявшись ее найти, МакДорманд расплакалась.

Актриса просила отпустить вора, однако охранники все же передали мужчину полиции. На него заведено уголовное дело.