Вардан Арамян отметил важность проведения рабочей встречи по реформам сферы аудита

Министр финансов РА Вардан Арамян и глава Армянского офиса ВБ Сильви Босуто провели 5 марта рабочее совещание по вопросам реформ в сфере аудита.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, В. Арамян выразил признательность Всемирному банку за его помощь в реформе сферы аудита.

Министр отметил, что с 2017 г. сфера бухучета и аудита является приоритетной для министерства и правительство всегда оказывает поддержку организациям, желающим повысить свою конкурентоспособность и выйти на внешние рынки.

Глава Армянского офиса ВБ Сильви Босуто сказала, что подобные мероприятия повышают профессионализм участников, дают им возможность ознакомиться с международным опытом и деятельностью профессиональных аудиторских фирм. ВБ и впредь будет помогать армянским коллегам.

В заключение состоялось тематическое обсуждение роли финансовой отчетности и аудита в развитии экономики Армении.