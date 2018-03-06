Посольство США в Турции продолжает оставаться закрытым из-за террористической угрозы

Посольство США в Турции, ранее объявившее о приостановке своей работы на один день, продолжает оставаться закрытым и 6 марта. Причина – информация разведслужб о возможной террористической угрозе, сообщает «Арменпресс», ссылаясь на турецкую газету Diken.

Посольство объявило на своем официальном сайте, что его работа возобновится, как только минует угроза терроризма.

В то же время посольство рекомендует гражданам США избегать скоплений людей, держаться подальше от здания посольства и его окрестностей, при посещении торговых центров и т.п. быть внимательным и не забывать о своей безопасности.

Власти Анкары выступили с заявлением, что они предпринимают все необходимые меры в связи с получением от посольства информации о возможном теракте. Посольство США не работает с 5 марта. В тот же день в городе началась операция правоохранительных органов против ИГИЛ. Арестованы больше десяти человек.