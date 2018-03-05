Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией французского города Бок Бель Эр

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 5 марта принял делегацию французского города Бок Бель Эр во главе с мэром Ришаром Малие.

На встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян с удовлетворением отметил, что взаимодействие с административными регионами и единицами Франции находится на высоком уровне, подчеркнув, что это позволяет осуществлять важные программы в социально-экономической, гуманитарной и общественной сферах.

Бако Саакян выразил уверенность, что двусторонние связи будут последовательно укреплены, для чего имеется необходимый потенциал.