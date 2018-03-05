Министерство ЧС Армении сообщает, что 5-го марта по положению на 18:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, закрыт Варденяцский перевал. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей. Со стороны России столпились 50 грузовых и 50 легковых автомобилей.