Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги


Министерство ЧС Армении сообщает, что 5-го марта по положению на 18:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, закрыт Варденяцский перевал. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей. Со стороны России столпились 50 грузовых и 50 легковых автомобилей.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации