Сатик Сейранян намерена превратить Союз журналистов в организацию, поднимающую серьезные вопросы

Союз журналистов Армении готовится к серьезным изменениям. Будут подняты внутренние вопросы и сделана попытка их решения, начнется сотрудничество с юридическими конторами для оказания квалифицированной помощи журналистам. О проблемах Союза и путях их решения «Арменпресс» рассказала председатель Союза Сатик Сейранян.

- На съезде Союза Вы указали на ряд проблем. Какие, по Вашему мнению, наиболее важные и как они решаются?

- Сейчас идет серьезный ремонт здания. Оказалось, что для сотрудников нет элементарных условий работы, нет даже компьютеров. Бухгалтерия вся бумажная – каменный век. Пробуем получить ряд документов из кадастра, которых не было либо были утеряны. Есть масса организационных вопросов, они требуют решения. Ведем переговоры с арендаторами. Во многих случаях заключенные договора нам невыгодны. Будем добиваться пересмотра или расторжения. Может быть, обратимся в суд.

- Что скажете о членах Союза?

- Нам было неизвестно даже конкретное число членов. Были давно умершие, что числились членами, были те, кто годами не платил взносы, но оставался членом. Мы обзвонили всех, предложили определиться. Сокращаем штат. Новый пока не сформировали.

- На съезде Вы говорили о том, что здание скорее воспринимается как клуб юмористов. Что делается для разрушения этого представления?

- Надо поднять авторитет журналиста. Много хороших профессионалов не являются нашими членами. Мы постараемся привлечь их к нашей работе. В июне проведем внеочередной съезд, рассмотрим вопрос устава. Есть много проблем, для их решения нужны профессионалы. Я - одна в поле не воин. Вместе мы многое сделаем.

- Можно подробнее о планах?

- В первую очередь создадим комиссию по этике. Сейчас обвиняют журналистов в чем угодно и кто угодно, таскают по судам. Комиссия поможет решить ряд вопросов, в некоторых случаях выступать арбитром. Надо также улучшить условия работы журналистов, защищать их права.

Серьезно внимание нужно обратить на Школу юных журналистов, проводить мастер-классы, привлекать известных профессионалов, в том числе и из-за рубежа. Попробуем определить, в каких областях нужно специализироваться журналисту, чтобы поднимать актуальные вопросы. Есть у школы и множество финансовых и организационных проблем.

Мы наладим сотрудничество с адвокатскими конторами для своевременной и профессиональной защиты интересов журналиста.

- Вы встречались с мэром Т. Маргаряном для обсуждения вопроса организации работы журналистов в мэрии. Какие у Вас впечатления?

- Вопрос сотрудничества и работы с организациями мы поднимали неоднократно. Но только поднимать мало. Опыт показал, что властям наше мнение безразлично. Я посоветовала мэру встретиться с журналистами, обговорить, обсудить. Если они хотят нормально работать с нами, то должны учитывать и наше мнение.

Вообще, у Союза сейчас много проблем – и внешних, и внутренних. Я думаю, мы должны в первую очередь сами решать наши проблемы.

Интервью Анны Григорян