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Гагик Арутюнян избран председателем Высшего судебного совета


Первое заседания Высшего судебного совета состоялось 5 марта. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Судебного департамента Армении, в ходе заседания был избран председатель Высшего судебного совета.

В результате закрытого голосования единогласно председателем был избран Гагик Арутюнян.


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