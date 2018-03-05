Гагик Арутюнян избран председателем Высшего судебного совета

Первое заседания Высшего судебного совета состоялось 5 марта. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Судебного департамента Армении, в ходе заседания был избран председатель Высшего судебного совета.

В результате закрытого голосования единогласно председателем был избран Гагик Арутюнян.