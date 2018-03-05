Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Между правительствами Армении и Мексики будет подписано соглашение  о поощрении и взаимной защите инвестиций


Ожидается, что между правительствами Армении и Мексики будет подписано соглашение  о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как сообщает Арменпресс, вопрос об утверждении предложения о подписании этого соглашения включен в повестку дня заседания правительства Армении от 6 марта.

В проекте соглашения установлены общие принципы инвестиционной деятельности между Арменией и Мексикой. Соглашение дает возможность создать благоприятные условия для инвесторов двух стран, способствуя продвижению бизнес-инициатив. Соглашение гарантирует защиту и безопасность инвестора каждой стороны.

Исходя из вышесказанного, министерство экономического развития и инвестиций Армении считает целесообразным подписание соглашения.


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