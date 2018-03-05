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Армен Саргсян посетил дом Национального героя Армении Вазгена Саргсяна


Избранный Национальным собранием Армении президентом Армен Саргсян посетил дом-музей Национального героя Армении, героя Арцаха, Спарапета Вазгена Саргсяна. Как сообщает «Арменпресс», Армен Саргсян посетил также мать Вазгена Саргсяна – госпожу Грету.

5 марта – день рождения Вазгена Саргсяна. Ему должно было исполниться 59 лет. В связи с днем рождения Вазгена Саргсяна прошли мероприятия не только в Ереване и его родной Араратской области, но и в других районах республики. Дань уважения была отдана в пантеоне “Ераблур”, где президент Серж Саргсян возложил венок на могилу Спарапета.

Фотографии со страницы Фейсбук брата Вазгена Саргсяна – Армена Саргсяна.


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