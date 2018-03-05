В Нью-Йорке состоялись первые в этом году “Диалоги Авроры”

Гуманитарная инициатива «Аврора» в сотрудничестве с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября собрала выдающихся представителей гуманитарного сообщества для того, чтобы обсудить движущие силы людской солидарности во время первого мероприятия в рамках Диалогов «Авроры» в Нью-Йорке. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Фонда “Инициативы развития Армении” (IDeA), мероприятие под названием «Солидарность без границ: подвиг неравнодушия» сосредоточило свое внимание на том, что побуждает людей рисковать жизнью и вставать за защиту других в сложных ситуациях.

Диалоги «Авроры» в Нью-Йорке начались с приветственных слов соучредителя Гуманитарной инициативы «Аврора» Вартана Грегоряна и президента и генерального директора Национального мемориала и музея 11 сентября Элис Гринуолд, которые говорили о том, что воздавание должного актам героизма является совершенно необходимым для развития активизма.

За их выступлениями последовал основной доклад доктора Филипа Зимбардо, известного психолога, почетного профессора Стэнфордского университета и основателя и руководителя проекта «Героическое мышление» (Heroic Imagination Project), некоммерческой организации, посвященной пропаганде героизма в обыденной жизни. Основное внимание в докладе было уделено психологическим мотивировкам и реакции на героизм, в особенности тому, как люди могут научиться активизироваться, в то время как другие отступают.

«В основе героизма лежит не сиюминутная храбрость, а сила духа»,—сказал доктор Филип Зимбардо. «Между добрыми намерениями и положительными действиями всегда существуют препятствия, которые требуют преодоления. Однако мы все можем научиться быть мудрыми и эффективными героями. Когда вы делаете что-то положительное, и другие замечают это, создается эффект «расходящихся кругов на воде»».

В дискуссии, модератором которого выступил обозреватель газеты «Вашингтон пост» Дэвид Игнатиус, лауреат премии «Аврора» 2016 г. Маргерит «Мэгги» Баранкитс, рассказала о собственном опыте преодолеления невзгод. Когда разразилась гражданская война в Бурунди, Мэгги, представительница народности тутси, попыталась спрятать 72 своих ближайших соседей из народности хуту, чтобы защитить их от преследований. Они были обнаружены и казнены, а Мэгги заставили наблюдать за казнью. После этого ужасного события она решила действовать и с тех пор спасла около 30 тысяч детей в качестве основателя детского приюта и центра поддержки «Дом Шалом» и вылечила более 80 тысяч пациентов, основав в 2008 году больницу REMA.

В дискуссии также принял участие отставной лейтенант Билл Киган, лейтенант спецподразделения полиции Нью-Йорка, который был командующим ночными операциями групп по спасению и поиску на месте террористического акта во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года, начиная с дня теракта и до окончания поисковой операции, датой которого официально стало 30 мая 2002 года, когда была торжественно удалена последняя стальная колонна бывших зданий Всемирного торгового центра. Он рассказал о труднейшей задаче поиска и обнаружения жертв и о способствования миссии сострадания и сапоможерствования команд спасателей. В настоящее время Лейтенант Киган является основателем и руководителем организации H.E.A.R.T. 9/11 (Группа реагирования для помощи в чрезвычайных ситуациях), которая работает в сфере быстрого реагирования на стихийные бедствия, восстанавливает общественные центры в особо пострадавших районах и поддерживает поисковые и восстановительные работы, повышая стойкость отдельных лиц, семей и целых сообществ. Правозащитник, основатель и директор проекта «Хватит!» (ENOUGH) Джон Прендергаст присоединился к дискуссии, чтобы обсудить как сторонние наблюдатели могут превращаться в активных участниками перед лицом трудных ситуаций и невзгод, чтобы их принципы и убеждения получали поддержку других людей.

«Мэгги и лейтенант Киган воплощают мужество и невероятный путь, проделанный теми, кто лично преодолел невзгоды. В случае Мэгги, после того, как сама она была спасена, она продолжила спасать тысячи других жизней. Как отметил Джон Прендергаст, для того, чтобы добиться реальных перемен, крайне важно уделять внимание не только подобным людям и их судьбам, но также и тысячам других, которые продолжают подвергаться преследованиями или бороться с нищетой»,—отметил Вартан Грегорян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. «Для нас большая честь сотрудничать с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября, чтобы обратить внимание на частные истории этих борцов за жизнь и подчеркнуть важность благотворительности. Работа глобальной эстафеты добра является одной из ключевых ценностей Гуманитарной инициативы «Аврора». Эти герои рисковали своей жизнью. Самое меньше, что мы можем сделать—это оказать поддержку им и их инициативам, чтобы поддерживать дух благотворительности и человеческих ценностей».



«Для нас большая честь присоединиться к Гуманитарной инициативе «Аврора» для поощрения щедрости человеческого духа, поскольку это также является положительным наследием террористических актов 11 сентября 2001 года»,—сказала Президент Мемориала и музея 11 сентября Элис М. Гринуолд. «Музей повествует о мужестве и выдержке, о незнакомцах, помогающих друг другу, и о сотрудниках служб экстренного реагирования, которые рисковали жизнью для спасения других. Таким историям нужно воздавтаь должное и показывать, что, когда будет необходимо, человечность в конечном счете победит людскую низость».



Следующие после Нью-Йорка Диалоги «Авроры» пройдут в Москве в апреле этого в преддверие ежегодных Диалогов «Аврора» в Ереване в июне, в рамках трехдневных мероприятий, кульминацией которых станет вручение премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) за 2018 г.: награда в размере 1,1 млн. долларов будет вручена тем, кто рискует собой ради других.

На фото (слева направо): Дэвид Игнатиус, Маргерит Баранкитс, Лейтенант Билл Киган, Джон Прендергаст.





О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)



Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 200 новых соратников и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com





О Национальном мемориале и музее 11 сентября





Национальный мемориал и музей 11 сентября—некоммерческая организация, которая руководит деятельностью Мемориала 11 сентября и Мемориального музея 11 сентября. Мемориал и музей, расположенные на восьми из 16 акров площадки, на которой когда-то находился Всемирный торговый центр, чтят память 2983 человек, которые погибли в страшных террористических атаках 11 сентября 2001 года и 26 февраля 1993 года. Дизайн Мемориальной площади состоит из двух бассейнов, находящихся на месте бывших фундаментов башен-близнецов и окруженных двуцветными дубами. В экспозиции Музея находится более 900 личных вещей и скульптурных объектов, а в его коллекции насчитывается более 60 тысяч предметов, которые представляют личные истории потерь, сострадания, примирения с произошедшим и выхода из кризиса, связанные с событиями 11 сентября и их последствиями. Музей также исследует глобальное влияние терактов 11 сентября и его сохраняющееся значение с помощью образовательных и общественных программ, выступлений и фильмов, которые затрагивают современные темы и предназначены для различных аудиторий. Получить дополнительную информацию или забронированить билет в Мемориальный музей 11 сентября можно на сайте www.911memorial.org