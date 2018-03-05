Карен Карапетян: тeмпы нашего роста в ближайшие годы должны опережать темпы региона, ЕАЭС, СНГ и средний по миру.

Премьер-министр РА К. Карапетян 3 марта посетил Арагацотнскую область для ознакомления с результатами мероприятий, осуществленных по сферам в рамках развития области и общин в 2017 г. и планам на 2018 г. Как сообщили «Арменпресс» из службы информации администрации премьера, губернатор А. Симонян отметил, что доля области в ВВП составляет 3%, объем промпроизводства в 2016 г. составил 39,4 млрд драм, в 2017 г. – 35,9 млрд драм, на душу населения приходится около 280 тысяч драм. Валовой сельскохозяйственный продукт составил в 2017 г. 89,1 млрд драм против 67 млрд драм 2016 г. На душу населения пришлось 693,4 тысячи драм, что в 2,3 раза выше средних показателей по стране.

В 2017 г. товарооборот составил 16, 9 млрд драм, что больше показателей 2016 г. на 1,9 млрд. драм.

Объем экспорта составил в 2017 г. 4,6 млрд драм, что меньше показателей 2016 г. на 3 млрд драм. Осуществлены инвестиции на 26,2 млрд драм. В 2018 г. они предполагаются в объеме 35,2 млрд драм.

В области есть 54100.3 га пахотной земли, из которой возделывается около 40-50%. Причина в удаленности, каменистости, отсутствии орошения. Предполагается основать 11 га интенсивных садов в дополнение к имеющимся 19 га. Будут сооружены современные теплицы, приобретены 14 единиц сельхозтехники, предполагается купить еще 15. Обсуждается идея создания областной машинной станции.

К. Карапетян, одобрив ход реализации программ в сфере сельского хозяйства, посоветовал обратить внимание на развитие животноводства, тем более, что проблем со сбытом нет.

«Нам не нужны ложные цифры. План должен быть реальным. Тeмпы нашего роста в ближайшие годы должны опережать темпы региона, ЕАЭС, СНГ и средний по миру и мы 2017 г. закрыли именно таким образом», - сказал премьер.

Он выразил удовлетворение ходом работ по уборке мусора, состоянием здравоохранения и образования, поиском нестандартных методов ремонта межобщинных дорог, в сфере развития туризма и др.