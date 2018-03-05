Президент Серж Саргсян посетил пантеон “Ераблур”

Президент Армении Серж Саргсян, 5 марта, в связи с днем рождения Национального героя Армении, героя Арцаха Вазгена Саргсяна, в сопровождении руководителей республики, посетил военный пантеон “Ераблур”, возложил венок к могиле Спарапета и воздал дань уважения его памяти.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента РА, Президент в пантеоне возложил также цветы в память о тех, кто отдал свои жизни за независимость Родины, после чего принял участие в проводимом в церкви св. Вардананц крещении юных защитников Родины (еркрапа).

Президент Саргсян направил также поздравительное послание в связи с проводимой сегодня во всех регионах республики присягой новых членов организации “Юный еркрапа”.

Послание президента Сержа Саргсяна в связи с присягой новых членов организации “Юный еркрапа”

Уважаемые члены добровольческого союза “Еркрапа” и гости, дорогие новые члены структуры “Юный еркрапа”!

Горячо поздравляю вас в связи с торжественной присягой. Эта, ставшая традиционной церемония, является символическим крещением становления юным еркрапа. Вы, наши завтрашние граждане, с сегодняшнего дня посвятили себя защите Родины.

Эта церемония состоится 5 марта, символикой которого является день рождения Национального героя Армении Вазгена Саргсяна. Я верю, что вы с верностью продолжите большое патриотическое дело Спарапета и добрые традиции Союза добровольцев “Еркрапа”.

Желаю всем вам , чтобы вы с гордостью носили звание “Юного еркрапа”, которое, в первую очередь, является ответственностью и обязанностью. Желаю, чтобы вы свои юные силу и энтузиазм, в первую очередь, посвятили патриотическим делам и достигли бы новых успехов.