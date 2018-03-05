АРФД готов обсудить любую кандидатуру премьер-министра, которую предложит РПА

Парламентская фракция АРФД готова обсудить любую кандидатуру премьер-министра, которую предложит РПА. Об этом заявил руководитель фракции АРФД Армен Рустамян во время бриффинга с журналистами.

Как передает «Арменпресс», он считает, что поближе к 9 апреля, когда завершатся полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, во властной коалиции состоятся первые обсуждения по кандидатуре премьер-министра. “Меморандумом о коалиции предусмотрено, что право на выдвижение кандидатуры премьер-министра принадлежит Республиканской партии, однако естественно, что коалиция должна эту кандидатуру обсудить. Это произойдет ближе к 9 апреля. Мы, думаю, раньше 9 апреля не опубликуем”, - сказал Рустамян.

Он подчеркнул, что новая система управления начнет действовать после 9 апреля, следовательно, и вопрос выборов премьер-министра возникнет после 9 апреля. “К этому времени свои полномочия должен взять на себя и новоизбранный президент, поскольку и он должен принимать участие в процессе”, - сказал депутат.

Вместе с тем, Армен Рустамян выразил мнение, что имя кандидата в премьеры они, внутренним образом, узнают еще до 9 апреля. На вопрос, готова ли АРФД обсуждать и другую, кроме действующего президента Сержа Саргсяна, кандидатуру, которую предложит РПА, Армен Рустамян сказал: “Право на выдвижение кандидатуры премьер-министра принадлежит Республиканской партии. Мы обсудим вопрос конкретного лица”.

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершатся 9 апреля 2018 года, после чего эти полномочия возьмет на себя новоизбранный президент Армен Саргсян. Срок выдвижениеюя кандидатуры премьер-министра – с 9 апреля по 16 апреля, а 17 апреля, на специальном заседании парламента состоятсявыборы премьер-министра Армении, которые будут проведены открытым голосованием.