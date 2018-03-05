Сталелитейная и алюминиевая промышленность США мертва, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность страны мертва и настало время для перемен, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет США. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, пришло время для перемен!" — написал Трамп в Twitter.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%.

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.