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Спасатели потушили все  пожары на травяных участках


3-4 марта в ЦКУ МЧС РА поступали сообщения о возгораниях на разных травяных участках.

В частности, недалеко от Ванадзорской инфекционной больницы сгорело около 5 га, у недействующего ресторана «Котукнер» т Дома  престарелых – около 3000 кв/м, у села Алванк (Сюникская область)- около 2000 кв/м.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели купировали и потушили все  очаги.

 




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