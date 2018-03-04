Спасатели потушили все  пожары на травяных участках

3-4 марта в ЦКУ МЧС РА поступали сообщения о возгораниях на разных травяных участках.

В частности, недалеко от Ванадзорской инфекционной больницы сгорело около 5 га, у недействующего ресторана «Котукнер» т Дома престарелых – около 3000 кв/м, у села Алванк (Сюникская область)- около 2000 кв/м.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели купировали и потушили все очаги.