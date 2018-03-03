Армения показала, что и сама не говорит, и другим не позволит говорить на языке предусловий – Карен Бекарян

Возврат к армяно-турецким переговорам должен начаться с новой точки.

На пресс-конференции в ИА Арменпресс сказал депутат НС РА Карен Бекарян в связи с денонсацией Цюрихских протоколов.

«Турция годами не жалела сил, чтобы представить миру Армению в следующем неприглядном свете: это закомплексованное государство, оно не хочет двигаться вперед и все связывает с исторической памятью – вот почему регион в таком состоянии. Инициированное президентом Армении событие, впоследствии получившее название «футбольной дипломатии», было беспрецедентным в своем роде. Нация, пережившая ужас геноцида и лишенная родины, выстроила свое государство, а его президент инициировал налаживание отношений – без всяких предусловий. Это разрушило все существующие стереотипы, годами создаваемые турецкой пропагандой», - сказал Бекарян.

Он отметил, что Армения имела целью налаживания дипломатических отношений, открытия границ и установления диалога. Однако Турция, не имеющая политической воли, попыталась вновь заговорить языком предусловий.

«За это время Турция преобразилась настолько, что говорить с ней о демократии, правах человека и тому подобном кажется абсурдным. Этот регресс отбросил эту страну далеко назад – и все под оговорками типа гюленизма, госпереворота и т.п.», - сказал политолог.

А Армения, по его словам, показала миру истинное лицо Турции. Касаясь мюнхенской речи Сержа Саргсяна, Бекарян отметил, что в ней содержатся несколько сильных месседжей: во-первых невозможность того, чтобы Турция держала нас заложниками протоколов и срывала себе от этого дивиденды; если наметится возврат к армяно-турецким отношениям, то новый документ должен отразить существующую на этот момент ситуацию.

«Добрая воля Армении, направленная на налаживание ситуации в регионе и нормализацию армяно-турецких отношений, была отмечена всеми международными партнерами. Армения показала, что и сама не говорит, и другим не позволит говорить на языке предусловий», – сказал Карен Бекарян.

На вопрос журналиста, а когда и при каких условиях можно будет вернуться к нормализации армяно-турецких отношений, Бекарян затруднился с ответом, однако сказал, что в ближайшем будущем этого не предвидится. Если бы Турция хотела этого, это уже произошло бы. А ждать каких-то изменений ситуации после выборов, кажется маловероятным.