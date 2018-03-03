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Армения показала, что и сама не говорит, и другим не позволит говорить на языке предусловий – Карен Бекарян


Возврат к  армяно-турецким переговорам должен начаться с новой точки.

На пресс-конференции в ИА Арменпресс сказал депутат НС РА  Карен Бекарян в связи с денонсацией Цюрихских протоколов. 

«Турция годами не  жалела  сил, чтобы представить миру  Армению в  следующем неприглядном свете: это закомплексованное  государство, оно не  хочет двигаться вперед и все  связывает с исторической памятью – вот почему  регион в таком состоянии. Инициированное  президентом Армении событие, впоследствии получившее название  «футбольной дипломатии», было беспрецедентным в своем роде. Нация, пережившая ужас геноцида и лишенная родины, выстроила  свое государство, а его президент инициировал налаживание  отношений – без всяких предусловий. Это разрушило все  существующие  стереотипы, годами создаваемые турецкой  пропагандой», -  сказал Бекарян.

Он отметил, что Армения имела целью налаживания  дипломатических отношений, открытия границ и установления  диалога. Однако Турция, не имеющая политической воли, попыталась вновь заговорить языком предусловий. 

«За это время Турция  преобразилась настолько, что говорить с ней о демократии, правах человека и тому  подобном кажется абсурдным. Этот регресс отбросил эту  страну  далеко назад – и все под  оговорками типа гюленизма, госпереворота и т.п.», - сказал политолог. 

А Армения, по его словам, показала миру истинное лицо Турции. Касаясь мюнхенской речи Сержа Саргсяна, Бекарян отметил, что в ней содержатся несколько сильных месседжей: во-первых невозможность того, чтобы  Турция держала нас заложниками протоколов и срывала себе от этого дивиденды; если наметится возврат к  армяно-турецким отношениям, то новый документ должен отразить существующую  на этот момент  ситуацию. 

«Добрая воля Армении, направленная на налаживание  ситуации в регионе и нормализацию армяно-турецких отношений, была отмечена всеми международными партнерами. Армения показала, что и сама не  говорит, и другим не позволит говорить на языке предусловий», – сказал Карен Бекарян.

На вопрос журналиста, а когда и при каких условиях можно будет вернуться к нормализации армяно-турецких отношений, Бекарян затруднился с ответом, однако сказал, что в ближайшем будущем этого не  предвидится. Если бы  Турция хотела этого, это уже произошло бы. А ждать каких-то изменений ситуации после  выборов, кажется маловероятным.

 




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