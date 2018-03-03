Бывший член национальной сборной Армении по футболу Юра Мовсисян покинул RealSaltLake.

Как передает Арменпресс, контракт с клубом расторгнут. Юра Мовсисян лишился места в стартовом составе, к тому же у него проблемы с главным тренером Майком Петкером.

Контракт Юры Мовсисяна с RealSaltLake был заключен до 2019г.