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Юра Мовсисян покинул RealSaltLake


Бывший член национальной  сборной  Армении по футболу  Юра Мовсисян покинул RealSaltLake.

Как  передает Арменпресс, контракт с клубом расторгнут. Юра Мовсисян лишился места  в  стартовом составе, к  тому  же у  него проблемы с главным тренером Майком Петкером.

Контракт Юры Мовсисяна с RealSaltLake был заключен до 2019г.




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