Цены на цветные металлы - 02-03-18

ЛОНДОН, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2138.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.42% и составила 6890.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.92% и составила 2460.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.17% и составила 13540.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.55% и составила 21525.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.05% и составила 3388.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 81250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.