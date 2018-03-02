Президент Армении Серж Саргсян принял новоизбранного президента Армена Саркисяна

Президент Армении Серж Саргсян принял Армена Саркисяна, избранного 2 марта Национальным Собранием в качестве президента Республики, который займет пост в соответствии с Конституцией в день прекращения срока действия предыдущего президента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента республики, пожелал ему успехов и выразил уверенность, что предстоящие годы для Армении станут годами больших достижений.

«Уважаемый г-н Саргсян, я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Республики Армения. Это, конечно, очень важное событие в жизни нашего народа и государства, и, конечно же, это очень важная веха на пути к созданию парламентской демократии. Уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы лучшим образом выполнить обязанности президента Республики Армения.

В течение этого времени, внимательно следя за вашими встречами, я убежден, что все будет хорошо. До принятия Ваших обязательств есть срок в сорок дней. В течение этих сорока дней вы можете полностью полагаться на поддержку моих сотрудников, всех государственных чиновников и пользоваться временем, как Вы сами хотите, потому что эти трудные и почетные обязанности выполняются в интересах нашего народа. Еще раз сердечно поздравляю вас», - сказал президент Серж Саргсян.

Новоизбранный президент Республики Армения Армен Саркисян поблагодарил президента Сержа Саргсяна за поздравления и пожелания.

«Господин президент, позвольте мне еще раз поблагодарить вас за ваши добрые слова, направленные также на будущее нашего Отечества. Конечно, как Вы сказали, до избрания я успел не только подумать, но и действовать, встретиться с нашими соотечественниками в разных странах, начиная с Армении, Арцаха, чтобы встретиться как с руководством, так и с отдельными лицами, с различными партиями и структурами диаспоры, Завершая эти встречи и будучи избранным президентом Республики Армения, позвольте мне прежде всего выразить вам признательность как третьему президенту Республики Армения, как национальному герою и лидеру, посвятившему 30 лет своей жизни своему народу, своей Родине, начиная с освободительной войны в Арцахе до сегодняшнего дня.

А также позвольте выразить благодарность за конструктивную работу, которые вы проводили особенно за годы вашего президентства. Я говорю об этом, господин президент, как простой гражданин Армении и человек, который, встречаясь с отдельными соотечественниками хотя бы за последние полтора месяца, услышал эти слова от многих из них. Разумеется, высоко оценивается ваше видение и изменения последних лет, происходящие на нашей Родине - переход к новой парламентской системе управления, который открывает новые двери для укрепления демократии.

Конечно, членство Армении в Евразийском экономическом союзе, его более глубокие отношения и соглашения с Европейским союзом, участие во многих новых международных структурах и постоянные новые позитивные изменения в экономике в целом позволяют уверенно смотреть в будущее и вдохновляет меня на большой оптимизм в том, что будущие годы, по крайней мере, семь лет, которые я буду выполнять как президент Армении, будут годами активной работы», - сказал Армен Саркисян.