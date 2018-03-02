Гаро Пайлан инициировал петицию по возобновлению избирательного процесса Армянского патриарха Константинополя

Депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан инициировал петицию, направленную на возобновление избирательного процесса Армянского патриарха Константинополя, который был приостановлен администрацией Стамбула, сообщает Арменпресс со ссылкой на Diken.

«Во всем мире насчитывается 12 миллионов армян, и все они происходят из Анатолии. Они смотрят на Армянскую патриархию Стамбула, но в настоящий момент статус-кво находится в руках держав в статусе заложника», - сказал Пайлан.

На данный момент под инициативой Пайлана «Патриаршие выборы» подписали 1336 человек.

Религиозный совет Константинопольский патриархии ААЦ принял решение о том, что архиепископ Арам Атешян продолжит служить наместником патриарха. В соответствии с письмом, полученным от министерства внутренних дел Турции относительно избирательного процесса патриархии, 9 февраля по приглашению председателя религиозного совета Саака Машаляна под руководством Атешяна состоялась встреча духовным отцов.

Избранный местоблюстителем патриарха архиепископ Гарегин Бекчян не принимал участия в собрании, так как ранее заявил Машаляну о своем намерении уйти в отставку.

Во время встречи было принято решение о необходимости соблюдения требований письма, направленного министерством внутренних дел. В частности, было решено вернуться к ситуации, которая предшествовала встрече религиозного совета 26 октября 2016 года, когда Месроп Мутафян по-прежнему считался патриархом. Кроме того, Арам Атешян продолжит свою деятельность в качестве местоблюстителя патриарха.