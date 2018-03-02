МИД РФ о новоизбранном президенте Армении

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на очередном брифинге коснулась вопроса о том, что в Армении избран новый президент, и как Россия намерена выстраивать с ним отношения, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.

«Делать соответствующие заявления, безусловно, прерогатива президента России. Наши отношения с Арменией носят исторический характер, их вектор закреплён в двусторонних документах, поэтому исходим из того, что развитие будет таким, каким оно было определено двусторонними соглашениями и в ходе многочисленных саммитов, встреч, переговоров, исходя, в первую очередь, из принципов благополучия и интересов народов двух стран», - отметила Захарова.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения. Путин выразил уверенность, что деятельность Армена Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран.