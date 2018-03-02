Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в заседании Экономического совета СНГ

В Москве 2 марта состоялось очередное заседание Экономического совета СНГ, в котором приняла участие делегация Армении во главе с вице-премьер-министром, министром международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на заседании были обсуждены вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества государств-участников СНГ по ряду направлений. В частности, в ходе сессии были обсуждены вопросы, касающиеся соглашения о развитии и регулировании рынка интеллектуальной собственности между государствами-участниками СНГ и концепции проекта развития инноваций в области энергетики.