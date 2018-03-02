Президент Армении принял премьер-министра Грузии

Президент Армении Серж Саргсян 2 марта принял находящегося в Ереване с официальным визитом премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Президент Армении и премьер-министр Грузии в ходе беседы в формате тет-а-тет обсудили развитие двусторонних армяно-грузинских отношений и вопросы, касающиеся расширения сотрудничества в различных сферах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Серж Саргсян подчеркнул, что в Армении рады принимать делегации из дружественной Грузии. Президент с удовлетворением отметил, что направленные на укрепление двусторонней дружбы между странами проводимые на высоком уровне армяно-грузинские встречи и решение существующих текущих проблем постоянно проходят в атмосфере взаимного доверия.

«Уважаемый господин премьер-министр,

Уверен, что также благодаря подобным встречам увеличивается объем торгового оборота между Арменией и Грузией, укрепляется сотрудничество в сферах экономики, культуры и других областях. Результаты вполне очевидны и измеримы, и это весьма важно. Уверен, ваш визит также будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами и поднимет его на качественно новый и более высокий уровень, в том числе поспособствует укреплению двусторонних отношений. В этом году в Армении состоятся несколько крупных мероприятий, из которых особенно хочется подчеркнуть проведение саммита Международной организации Франкофонии, в котором, надеюсь, Грузия примет участие на высоком уровне. Добро пожаловать в Армению», – отметил президент С. Саргсян.

Поблагодарив за прием, премьер-министр Грузии Г. Квирикашвили отметил, что рад находиться в соседней и дружественной Армении. Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что 2017 год ознаменовался взаимными армяно-грузинскими визитами на высоком уровне.

По словам Г. Квирикашвили, визит президента Армении в Грузию, визиты премьер-министра Карена Карапетяна, а сейчас визит возглавляемой им делегации в Ереван свидетельствуют о стабильном развитии динамичных армяно-грузинских отношений.

«Уважаемый господин Президент, мы обсудили с господином премьер-министром вопросы, касающиеся экономических отношений и наших дальнейших действий в области сотрудничества. Как вы сказали, у нас юбилейный год: в этом году мы отмечаем 100-летие провозглашения наших республик, и я надеюсь, что мы будем отмечать этот важный юбилей на высоком уровне. Вы упомянули о саммите Франкофонии. Я знаю, что Грузия будет присутствовать на этом мероприятии на высоком уровне. Я надеюсь, что наши встречи будут продолжаться, наши отношения еще больше углубятся. И взаимные визиты вдохновляют на это надежду и доверие», – рассказал президенту Квирикашвили.

После беседы тет-а-тет переговоры продолжились с участием членов грузинской делегации за обеденным столом в резиденции президента Армении.