Сборная Армении М-19 примет участие в турнире “Дубай Кубок-2018”

Футбольная команда Армении в возрасте до 19 лет примет участие в турнире “Дубай Кубок-2018”.

Как сообщает «Арменпресс», с 20 по 28 марта сборная Армении М-19 примет участие в состоящемся в ОАЭ международном турнире “Дубай Кубок-2018”.

Турнир состоится в городе Дубай, и соперником команды Армении будут сборные М-19 Саудовской Аравии, Таджикистана и ОАЭ.