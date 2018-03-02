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Сборная Армении М-19 примет участие в турнире “Дубай Кубок-2018”


Футбольная команда Армении в возрасте до 19 лет примет участие в турнире “Дубай Кубок-2018”.

Как сообщает «Арменпресс», с 20 по 28 марта сборная Армении М-19 примет участие в состоящемся в ОАЭ международном турнире “Дубай Кубок-2018”.

Турнир состоится в городе Дубай, и соперником команды Армении будут сборные М-19 Саудовской Аравии, Таджикистана и ОАЭ.


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