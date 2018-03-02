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Армен Саргсян обещал внести весь свой богатый опыт на службу армянскому народу


Избранный в Национальном собрании 4-м президентом Армении Армен Саргсян обещает внести весь свой богатый опыт и знания в дело полноценного исполнения обязанностей президента Республики Армения и на службу армянскому народу.

В парламенте, после опубликования результатов выборов президента Армении, Армен Саргсян подчеркнул, что ожидает поддержки депутатов и всего армянского народа.

“Надеюсь также на вашу поддержку и поддержку и участие нашего народа во всех наших будущих победах, которые будут во благо нашему государству и нашему народу”,- сказал Армен Саргсян.

Как сообщает «Арменпресс», он поблагодарил всех принявших участие в голосовании депутатов. “Благодарю всех, кто проголосовал “за” и проголосовал “против”. Хочу вас всех поблагодарить за ваш важный вклад в дело важных перемен в нашей стране”, - сказал Саргсян.


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