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Шармазанов: Если власти будут идти по воде как посуху, все равно найдутся люди, которые обвинят нас в неумении плавать


Соответствующий государственный орган представил в НС справку о том, что Армен Саргсян является гражданином только Республики Армении и отказался от гражданства Великобритании. Об этом заявил в Национальном собрании в беседе с журналистами Эдуард Шармазанов, комментируя точку зрения, что у оппозиции есть сомнения по вопросу его гражданства. 

 «Если Армен Саргсян будет избран, вопроса легитимности не возникнет.  Остальное – проблемы других политических сил, конкретнее  –  одной. Как сказал Армен Рустамян, у нас по этому вопросу консенсус минус один. Если даже власти будут идти по воде как посуху, все равно найдутся люди, которые обвинят нас в неумении плавать», - передает «Арменпресс» слова Э. Шармазанова.

Он призвал не удивляться тому, что есть люди, которые критиковали вчера, критикуют сегодня и будут критиковать завтра.




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