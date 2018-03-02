Известны день и час выборов члена Конституционного суда

Голосование по выборам члена Конституционного суда состоятся в парламенте 2 марта, в 13.00. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил председатель временной счетной комиссии НС Гагик Меликян.

Голосование состоится в фойе, рядом с залом заседаний НС, в 13.00, и продлится до 14.00.

На должность члена Конституционного суда выдвинута кандидатура Грайра Товмасяна.