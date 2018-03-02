Завен Андриасян разделил 2-е и 3-е места в блиц-турнире “Аэрофлот Опен”

После завершения классического шахматного турнира “Аэрофлот Опен”, в Москве состоялся также блиц-турнир. Как сообщает «Арменпрерсс»,

в турнире приняли участие передовые шахматисты мира Сергей Карякин, Хикару Накамура, Шахрияр Мамедъяров, Борис Гелфанд, Ян Непомнящий, Владимир Федосеев, Дмитрий Андрейкин и почти все участники турниров А и В “Аэрофлот Опен”.

Армению в турнире представляли 13 шахматистов: Габриел Саргсян, Тигран Л. Петросян, Завен Андриасян, Арам Акопян, Шант Саргсян, Арман Микаэлян, Ваге Багдасарян, Давид Мирзоян и Ованес Акопян.

В целом принимали участие 210 шахматистов, в том числе 83 гроссмейстера. Единоличным лидером турнира стал Ян Непомнящий, набравший 15 очков из 18 возможных. Завен Андриасян набрал 14 очков и разделил 2-е и 3-е места с Хикару Накамурой.