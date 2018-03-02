Армянская церковь св. Кириакоса в Диарбекире не будет передана государству

Верховный административный судебный орган Турции - Государственный совет признал недействительным решение Совета министров об изъятии государством армянской церкви св. Кириакоса в Диарбекире. Об этом сообщает « Арменпресс », ссылаясь на информацию стамбульской армянской газеты «Акос».

21 марта 2016 г. Совет министров Турции из-за усиления турецко-курдских столкновений в области Сур принял решение об экспроприации в пользу государства большей части территории края, на которой оказались церкви св. Кириакоса ААЦ, келданийская св. Саргиса, армянская католическая, сирийская Марии Богородицы и протестантские.

Адвокат Али Эльбейоглу, представляющий интересы фонда армянской церкви св. Кириакоса, опротестовал решение Совета министров. Протест был удовлетворен Государственным советом.

Госсовет констатировал, что армянская церковь св. Кириакоса является культурным наследием и должна быть взята под охрану. Кроме того, в решении отмечено, что она открыта для религиозных церемоний и как особенно пострадавшее от турецко-курдских столкновений, должно быть отремонтировано в ближайшее время.

Церковь закрыта с 2015 г. Силы безопасности запрещают даже появляться в ее окрестностях. Однако при этом она сильно повреждена и полностью разграблена.

Церковь св. Кириакоса в Диарбекире одна из крупнейших христианских церквей Ближнего Востока. Впервые она упоминается в 1610-1615 гг. 4 ноября 2012 г. после 32 лет перерыва здесь прошла первая после реставрации церковная служба. В тот же день состоялось первое венчание.

Работы по реставрации церкви проводились при финансовом содействии Константинопольского армянского патриархата и, частично, мэрии Диарбекира. Был отреставрирована колокольня, поврежденная артобстрелом во время Геноцида 1915 г. Церковь - самое высокое здание города и поэтому ее купол был разрушен турками, чтобы она стала ниже минаретов мечетей.

Хотя церковь была действующей до 1980 г., колокольный звон был запрещен. Вновь колокола зазвонили только 4 ноября 2012 г, после 97 лет молчания.