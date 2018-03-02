Эксклюзивное интервью турецкого историка Танера Акчама: Турция вновь подписалась под исторической ошибкой
Отказавшись подписать армяно-турецкие протоколы о нормализации отношений, Турция в очередной раз подписалась под своей исторической ошибкой. Об этом в эксклюзивном интервью «Арменпресс» заявил турецкий историк Танер Акчам.
Он подчеркнул, что президент Армении Серж Саргсян, подписав указ, который аннулирует процедуру подписания армяно-турецких протоколов, объявил о том, что и так было всем ясно.
«Протоколы были убиты сразу же после заявлений турецкого правительства и превратились в ничтожный клочок бумаги. Не могу сказать, когда у турецкой стороны появится надлежащая воля взять на себя ответственность подписания новых протоколов.
В истории человечества есть сотни, даже тысячи подобных упущенных возможностей. Упустили и эту… Нам остается только сожалеть и повторять: Турция в очередной раз подписалась под исторической ошибкой», - сказал историк.
Президент Армении Серж Саргсян 1 марта на заседании Совета национальной безопасности объявил, что подписал указ, который аннулирует процедуру подписания армяно-турецких протоколов. Он поручил министру иностранных дел Э. Налбандяну информировать турецкую сторону о прекращении процедуры подписания.
Аракс Касьян