Эксклюзивное интервью турецкого историка Танера Акчама: Турция вновь подписалась под исторической ошибкой

Отказавшись подписать армяно-турецкие протоколы о нормализации отношений, Турция в очередной раз подписалась под своей исторической ошибкой. Об этом в эксклюзивном интервью «Арменпресс» заявил турецкий историк Танер Акчам.

Он подчеркнул, что президент Армении Серж Саргсян, подписав указ, который аннулирует процедуру подписания армяно-турецких протоколов, объявил о том, что и так было всем ясно.

«Протоколы были убиты сразу же после заявлений турецкого правительства и превратились в ничтожный клочок бумаги. Не могу сказать, когда у турецкой стороны появится надлежащая воля взять на себя ответственность подписания новых протоколов.

В истории человечества есть сотни, даже тысячи подобных упущенных возможностей. Упустили и эту… Нам остается только сожалеть и повторять: Турция в очередной раз подписалась под исторической ошибкой», - сказал историк.

Президент Армении Серж Саргсян 1 марта на заседании Совета национальной безопасности объявил , что подписал указ, который аннулирует процедуру подписания армяно-турецких протоколов. Он поручил министру иностранных дел Э. Налбандяну информировать турецкую сторону о прекращении процедуры подписания.

Аракс Касьян