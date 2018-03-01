Президент Армении созвал заседание Совета национальной безопасности

Президент Республики, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, прежде чем перейти к обсуждению вопросов повестки, Президент от имени всех присутствующих на заседании коллег поздравил Гагика Арутюняна с тем, что при широком консенсусе Национального Собрания он избран членом Высшего судебного совета. Президент пожелал, чтобы вместе с другими коллегами по Высшему судебному совету Гагик Арутюнян успешно реализовал конституционную функцию Совета - обеспечивать независимость судов и судей.

В рамках повестки заседания СНБ на обсуждение был вынесен вопрос о подписанных в Цюрихе в октябре 2009 года армяно-турецких протоколах, по которому доложил министр иностранных дел Эдвард Налбандян.

Президент Республики во вступительном слове на заседании вкратце коснулся процесса урегулирования без предусловий отношений между Арменией и Турцией, начало которому было положено по его инициативе с намерением построить в регионе безопасное и мирное будущее, и того, как далее развивался этот процесс. Президент Саргсян, в частности, представил усилия Армении, направленные на то, чтобы после подписания цюрихских протоколов продвигать процесс урегулирования межгосударственных отношений, и в противовес этому на протяжении многих лет отсутствие положительного сдвига со стороны Турции в направлении претворения в жизнь принятых ею перед международным сообществом обязательств.

Серж Саргсян напомнил, что Армения по разным поводам заявляла, что в случае неизменности упомянутой политики со стороны Турции в этом вопросе, Армения объявит цюрихские протоколы недействительными и вступит в весну 2018 года без них.

«Уважаемые коллеги,

Помните, что при согласии всех вас, когда я инициировал процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией без предусловий, я руководствовался видением того, чтобы построить в регионе безопасное и мирное будущее.

Армения сделала всё возможное для того, чтобы не оставлять грядущим поколениям бремя урегулирования отношений между нашей Республикой и Турецкой Республикой. Нашим желанием было, чтобы это бремя мы пронесли, завершили процесс и не оставили на их плечи. Однако в течение прошедших после подписания протоколов девяти лет Анкара, возвратившись к своим безосновательным предусловиям, не только не сделала никакого шага для ратификации протоколов и их вступления в силу, но также не оставила никаких сомнений, что и не собирается осуществлять этот процесс.

В сентябре 2017 года с трибуны Генеральной ассамблеи ООН я заявил, что в случае, если Турция не выполнит должным образом процесс ратификации протоколов, мы вступим в весну, объявив эти протоколы недействительными, то есть без этих протоколов. Сейчас пришло время принять решение, и именно это тема нашего сегодняшнего обсуждения. По этому вопросу предоставляю слово министру иностранных дел, чтобы он ещё раз обстоятельно коснулся вопроса», - сказал Президент Серж Саргсян, добавив, что Армения, инициируя этот процесс, осознавала, что он не будет однозначно воспринят всеми членами её общества и, особенно, соотечественниками Диаспоры, которые являются потомками переживших Геноцид, тем не менее, пошла на этот шаг, осознавая его необходимость.

После доклада министра иностранных дел члены Совета представили свои позиции по вопросу, отметив, что соседняя Турция не воспользовалась предоставленной исторической возможностью, более того, своими выдвинутыми предусловиями не только не способствовала урегулированию отношений между Арменией и Турцией, но и создала трудности в переговорном процессе мирного урегулирования НК проблемы, способствуя ещё большему ужесточению позиции Азербайджана. Члены СНБ подчеркнули, что в создавшейся ситуации Армении не остаётся альтернативы, как прекратить процедуру заключения протоколов.

Они также отметили, что Армения имела гораздо больше оснований выдвигать предусловия Турции, однако выбрала перспективу иметь мирный и стабильный регион посредством урегулирования отношений с соседями.

В результате обсуждения Совет безопасности единогласно одобрил прекращение процедур заключения подписанных в Цюрихе 10 октября 2009 года протоколов «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой».

Подводя итог заседания, Президент ещё раз подчеркнул, что Турция, нарушив принятую международную практику и те обязательства, которые государства имеют перед международным сообществом, просто грубым образом не ратифицировала эти протоколы, выдвинув не имеющие никакого отношения и связи с ними предусловия.

«Ещё раз хочу повторить, что мы в отношениях с кем-либо не выдвигаем предусловий, - чья-либо практика выдвижения предусловий у нас не пройдёт. Мы маленькое государство, не имеем ни мощного военного, ни экономического потенциала, но мы - независимое государство и будем действовать только во благо нашего государства и нашего народа.

И учитывая наше согласие в этом вопросе, я сразу после заседания подпишу указ о прекращении этой процедуры. Прошу министра иностранных дел уведомить Турцию о нашем решении, после чего никакое принятое по этим протоколам обязательство не будет иметь для нас никакого правового значения», - подчеркнул Президент Саргсян, отметив, что о подходах Армении в связи с этим вопросом он письмом проинформировал также все присутствовавшие на церемонии подписания протоколов стороны, в частности, президентов России, Франции, США и Швейцарии, Председателя Совета Европейского союза, а также Генерального секретаря Совета Европы, выразив благодарность им и всем тем странам и международным организациям, которые оказали содействие этой инициативе.

Я хочу обратить внимание нашей общественности и ваше внимание на два обстоятельства. Обстоятельство первое: по моему глубокому убеждению, пройденный нами путь был очень полезен. Когда мы начинали переговорный процесс, естественно, что прогнозировали два выхода - положительный и отрицательный. И пришли к тому заключению, что в обоих случаях мы выигрываем. Получится установить отношения - это будет вытекать из интересов обоих народов. Не получится - тогда международное сообщество до конца убедится, что причину отсутствия отношений нужно искать в другом месте, во всяком случае, не в поведении Армении. И думаю, мы этого полностью достигли. Нет ни одной международной структуры, нет ни одного более или менее участвующего в международных процессах государства, которое бы имело иное мнение. И мы это мнение многократно слышали публично, о том, на чьём поле мяч, по чьей причине не ратифицируются эти протоколы.

Обстоятельство второе: как я сказал, наша принципиальная позиция остаётся неизменной: мы глубоко убеждены, что установление отношений между Арменией и Турцией, затем развитие этих отношений вытекает из интересов наших двух народов. Знаете, конечно, выгода очевидна, но всегда бежать за этой выгодой, не имея надежды, что в каком-либо случае можешь достичь, - за это время можешь многое потерять. Следовательно, мы будем готовы установить отношения с Турцией, если это понимание будет также у турецкой стороны. Если завтра, в другой день будут предложения, мы будем готовы обсудить эти предложения, а до того мы постараемся развиваться так, как до сих пор развивались, не имея дипломатических отношений с Турцией»,- подчеркнул Президент Республики.