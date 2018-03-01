МИД Армении и Италии провели политические консультации в Риме

В Риме 23 февраля состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Италии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, армянскую делегацию возглавлял генеральный секретарь, руководитель аппарата МИД Армении Шаген Авагян, а итальянскую делегацию - генеральный секретарь МИД Италии Элизабета Беллони.

В ходе консультаций обсуждался широкий круг вопросов, касающихся будущего развития армяно-итальянских политических, экономических и гуманитарных отношений.

Обсуждался также предстоящий в октябре саммит Франкофонии в Ереване.