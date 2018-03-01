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Небольшое государство, всемирная нация: Армен Саргсян представил свое видение будущего Армении


Кандидат в президенты РА обещает в случае свое выбора использовать все свои силы и многолетний опыт для решения проблем Армении, Арцаха и всей нации. “Я приложу все усилия, чтобы моя деятельность протекала в рамках Конституции, буду работать честно, буду не просто исполнять обязанности президента, а высшую обязанность -гражданина Армении ”, - передает «Арменпресс»   слова А. Саргсяна.

Он подчеркнул, что попытается получить моральную  поддержку всего армянского народа, будет работать для реализации идеи: небольшое государство, всемирная нация. Я уверен, что если мы будем действовать верно, идти правильным путем, XXI век будет нашим веком», - заключил А. Саргсян.




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