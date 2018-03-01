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Картину Пикассо продали почти за $70 млн на торгах Sotheby's в Лондоне


Картина испанского и французского живописца Пабло Пикассо (1881-1973) под названием "Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)" была продана в среду на торгах лондонского аукционного дома Sotheby's за £49,8 млн ($69,4 млн). Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Ушедшая с молотка картина была написана в том же 1937 году, что и "Герника". На ней изображена подруга, натурщица и муза Пикассо. За два года до создания этого портрета Вальтер (1909-1977) родила художнику дочь Майю.

 

 

 




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