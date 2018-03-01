Нобелевские лауреаты обратились к Эрдогану с открытым письмом

38 нобелевских лауреатов обратились к президенту Турции Р. Эрдогану с призывом освободить арестованных в Турции писателей и восстановить верховенство закона.

Как сообщает «Арменпресс», письмо опубликовано в британской The Guardian. Авторы письма отмечают, что «пока в Турции не выпущены на свободу арестованные писатели и не восстановлена законность, она не может считаться частью свободного мира».

«Уважаемый президент Эрдоган! Мы хотим обратить Ваше внимание на то, как незаконные аресты писателей и журналистов и их несправедливое осуждение повредили Турецкой республике, ее авторитету и благосостоянию», - начинают свое письмо лауреаты.

Напоминая о докладе экс-комиссара ЕС Нила Мужинекса о состоянии свободы прессы и медиа в Турции, в которой он подчеркнул массовые нарушения основных прав человека, они указывают, что аресты с сентября 2016 г. турецкого новеллиста и колумниста Ахмеда Алтана, его брата профессора экономики и писателя Мехмеда Алтана, а также известного писателя Назлы Илиджак являются продолжением волны репрессий и арестов, последовавших за неудавшейся попыткой военного переворота. Авторы указывают, что специальный докладчик ООН Девид Кайе квалифицировал их как «показательный судебный процесс».

Авторы письма напоминают слова Эрдогана на вечере, посвященном писателю Четину Алтану: «Турция уже не та старая Турция, где сажали великих писателей, это время прошло». «Среди выступавших были и два сына Четина Алтана Ахмед и Мехмед. Через 9 лет они были арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Разве это не является фундаментальным противоречием?», - спрашивают авторы.

Лауреаты пишут, что они выражают беспокойство всех в самой Турции и за ее пределами развитием событий в этой стране. «Мы призываем отменить чрезвычайное положение, вернуться к верховенству закона и свободе слова», - пишут они, отмечая, что только так Турция сможет стать частью свободного мира.

Письмо подписали Кадзуо Исигуро, Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Герта Мюллер, Ренди Шекман, Аврам Гершко и др.