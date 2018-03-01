Парламент минутой молчания почтил память жертв трагедии 1 марта

Парламент Армении минутой молчания почтил память жертв трагедии 1 марта

2008 г.

Как передает «Арменпресс», перед началом заседания с такой инициативой выступил спикер НС Ара Баблоян.

Председатель НС напомнил, что 1 марта исполняется 10 лет трагическим событиям и предложил почтить память жертв минутой молчания.

Депутаты стоя минутой молчания почтили память жертв трагедии и перешли к работе.