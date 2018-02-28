Национальное Собрание Армении приняло заявление в связи с 30-летием Сумгаитского преступления. В заявлении, в частности, НС Армении призывает осудить совершенные и продолжающиеся преступления Азербайджана против мирного населения, нарушения международного гуманитарного права, которые являются угрозой не только для армянского народа, но и для безопасности, стабильности и развития всего региона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в заявлении говорится:

«Констатируя, что запланированное и осуществленное властями Азербайджана Сумгаитское преступление было еще одним проявлением азербайджанской последовательной политики вытеснения и уничтожения армянского народа из его колыбели, начало которой было положено созданием Азербайджана в 1918 г., особенно погромами, унесшими жизни 30.000 армян в Баку (1918) и 20.000 в Шуши (1920), продолжалось в советский период вытеснением армян насильственным путем из Нахичевана и других армянонаселенных районов и насилием в отношении армян Арцаха, набрало новую силу, в частности, погромами в 1988-1991 гг. в Сумгаите, Баку и Гандзаке (Кировабад), начиная с 1991 г. развязанной против Арцаха широкомасштабной агрессии, в которую были вовлечены тесно связанные с международными террористическими организациями тысячи наемников, этнические чистки и выселение 22 армянских селений посредством военной операции “Кольцо” в 1991 г., убийствами стариков, женщин и детей – жителей арцахского села Марага в 1992 г., захватом части армянонаселенного Шаумянского района и Мартакертского района и вытеснения армян, убийством азербайджанскими вооруженными группировками жителей поселка Ходжалу близ Агдама, с целью использования в Азербайджане во внутриполитической борьбе и обвинения в этом армян, героизацией лиц, совершивших преступления в отношении представителей армянского народа, пропагандой армянофобии и нетерпимости, уничтожением армянского историко-культурного наследия, фальсификацией истории, нарушениями заключенных в 1994-1995 гг. трехсторонних бессрочных соглашений о перемирии и диверсионными вылазками, убийствами мирных жителей и военнослужащих, целевыми бомбардировками гражданских учреждений, развязыванием новой широкой агрессии против Арцаха в апреле 2016 г., сопровождавшейся грубейшим нарушением международного гуманитарного права, - убийствами детей, женщин и стариков, пытками тел погибших военнослужащих, характерным для действий террористических групп обезглавливанием оказавшихся в плену армянских военнослужащих.

Отмечая, что оказавшееся под угрозой этнической чистки, вытеснения и физического уничтожения армянство Арцаха, в ответ на требование в феврале 1988 г. путем мирных митингов применить, согласно нормам международного права и действующего законодательства, одно из основополагающих принципов международного права – право на равноправие и самоопределение народов, столкнулось с предпринятыми властями Азербайджана и сопровождающимися армяноненавистнической государственной пропагандой антиармянскими насилиями, погромами и депортацией, сделавшими невозможным существование армян в Азербайджане.

Отмечая, что власти Азербайджана, выступающие против международного сообщества и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подрывают переговорный процесс развязки Нагорно-Карабахского вопроса, продолжая полагаться на применение силы и угрозы силой.

Национальное Собрание РА

осуждает совершенные Азербайджаном массовые насилия, убийства и депортацию мирного населения, а также армянофобскую, расистскую политику и развязанные против Нагорного Карабаха агрессивные военные действия.

воздает дань памяти армян – безвинных жертв преступлений Азербайджана.

призывает парламентариев и парламентские ассамблеи, международные организации, занимающиеся защитой прав человека структуры:

- осудить совершенные и продолжающиеся преступления Азербайджана против мирного населения, нарушения международного гуманитарного права, которые являются угрозой не только для армянского народа, но и для безопасности, стабильности и развития всего региона,

- предпринять действенные шаги по их предотвращению.