Найден способ взломать любой iPhone

Специалисты израильской фирмы Cellebrite утверждают, что могут обойти защиту любого смартфона Apple, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Компания пока не выступала с официальным заявлением, однако источники журнала Forbes утверждают, что программисты из Петах-Тиквы научились взламывать гаджеты на базе iOS 11 и более ранних версий операционной системы.

Издание также приводит буклет, в котором Cellebrite якобы рекламирует свои услуги: документ подтверждает, что программисты готовы взяться за разблокировку iPhone, iPad и iPod разных версий. Источник журнала в американской полиции утверждает, что хакеры также нашли уязвимость на iPhone 8 и, возможно, на iPhone X.